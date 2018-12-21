Инвестиции в Нахчыван незначительно возросли

Баку. 21 декабря REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года в Нахчыванской АР из всех источников финансирования в основной капитал направлено 927,993 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики НАР, это на 11,603 млн манатов или 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из средств, направленных в основной капитал, 861,631 млн манатов или 92,8% пришлось на строительно-монтажные работы.