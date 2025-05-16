Инвестиции в экономику Нахчывана выросли более чем на 34%

Инвестиции в экономику Нахчывана выросли более чем на 34%

В январе-апреле этого года на развитие экономики и социальной сферы Нахчыванской АР из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 49 млн 73 тыс. 300 манатов, что на 34,5% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

Согласно информации, 31 млн 917 тыс. манатов, или 65% инвестиций в основной капитал, пришлось на строительно-монтажные работы, что на 8,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.