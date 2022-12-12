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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 8%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 8% В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 13 053,6 млн манатов или на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Финансы
12 декабря 2022 г. 12:26
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 8%

В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 13 053,6 млн манатов или на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 14,7%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 24,5%.

В структуре потраченных средств 7 161,1 млн манатов или 54,9% пришлись на сферу производства продукции, 5 069,1 млн манатов или 38,8% - на сферы услуг, а 823,4 млн манатов или 6,3% - на строительство жилых домов.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 48,4%, бюджетных средств - 37,3%, личных средств населения - 7,8%, прочих средств – 3,8%, банковских кредитов - 2,7%.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan's economy grow by 8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 8 % artıb

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