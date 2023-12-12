Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 17%

В январе-ноябре этого года в основной капитал Азербайджана направлено 15 725,9 млн манатов или на 16,5% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-ноябре этого года в основной капитал Азербайджана направлено 15 725,9 млн манатов или на 16,5% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились на 24,7%, а в ненефтегазовый - на 12,5%.

9 422,3 млн манатов или 59,9% использованных средств были направлены в производственную сферу, 5 498,6 млн манатов или 35% - в сферу обслуживания, а 805 млн манатов или 5,1% - на строительство жилых домов.