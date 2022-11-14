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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 8%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 8% В январе-октябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11 774,5 млн манатов или на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
14 ноября 2022 г. 16:34
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 8%

В январе-октябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11 774,5 млн манатов или на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 13,5%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 23,8%.

В структуре потраченных средств 6 585,4 млн манатов или 55,9% пришлись на сферу производства продукции, 4 457,5 млн манатов или 37,9% - на сферы услуг, а 731,6 млн манатов или 6,2% - на строительство жилых домов.

Внутренние средства составили 9 043,3 млн манатов или 76,8%, 8 663,9 млн манатов или 73,6% были потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 49,2%, бюджетных средств - 36,3%, личных средств населения - 7,8%, прочих средств - 3,9%, банковских кредитов - 2,8%.

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Версия на английском языке Investment in Azerbaijan's economy up 8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 8 % artıb

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