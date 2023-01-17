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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 6%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 6% В Азербайджане в 2022 году в основной капитал направлено 18 272,3 млн манатов или на 5,5% больше, чем в 2021 году.
Финансы
17 января 2023 г. 12:49
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 6%

В Азербайджане в 2022 году в основной капитал направлено 18 272,3 млн манатов или на 5,5% больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 9,8%, в ненефтегазовый сектор выросли на 13,6%.

В структуре потраченных средств 10 611,3 млн манатов или 58,1% пришлись на сферу производства продукции, 6 735,6 млн манатов или 36,9% - на сферы услуг, а 925,4 млн манатов или 5% - на строительство жилых домов.

Внутренние средства составили 14 718,9 млн манатов или 80,6%,13 461,5 млн манатов или 73,7% потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 49,3%, бюджетных средств - 36,4%, личных средств населения - 6,7%, прочих средств - 5%, банковских кредитов - 2,6%.

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Версия на английском языке Investment in Azerbaijan's economy up 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 6 % artıb

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