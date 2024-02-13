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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 37%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 37% В январе этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 1 млрд 553 млн манатов или на 37,4% больше средств, чем в том же месяце прошлого года.
Финансы
13 февраля 2024 г. 13:11
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 37%

В январе этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 1 млрд 553 млн манатов или на 37,4% больше средств, чем в том же месяце прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились на 44,5%, а в ненефтегазовый - на 34,1%.

В структуре инвестиций 707,3 млн манатов или 45,5% пришлось на сферу производства продукции, 782,6 млн манатов или 50,4% - сферу услуг, 63,1 млн манатов или 4,1% - строительство жилых домов.

На строительно-монтажные работы потрачено 1 млрд 167,7 млн манатов или 75,2% средств, направленных в основной капитал.

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Версия на английском языке Investment in Azerbaijan's economy up by 37%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 37 % artıb

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