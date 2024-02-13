Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 37%

В январе этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 1 млрд 553 млн манатов или на 37,4% больше средств, чем в том же месяце прошлого года.

В январе этого года в основной капитал в Азербайджане направлено 1 млрд 553 млн манатов или на 37,4% больше средств, чем в том же месяце прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились на 44,5%, а в ненефтегазовый - на 34,1%.

В структуре инвестиций 707,3 млн манатов или 45,5% пришлось на сферу производства продукции, 782,6 млн манатов или 50,4% - сферу услуг, 63,1 млн манатов или 4,1% - строительство жилых домов.

На строительно-монтажные работы потрачено 1 млрд 167,7 млн манатов или 75,2% средств, направленных в основной капитал.