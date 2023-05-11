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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21% В январе-апреле в Азербайджане в основной капитал направлено 4 580 млн манатов или на 21,1% больше, чем в 2022 году.
Финансы
11 мая 2023 г. 12:53
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%

В январе-апреле в Азербайджане в основной капитал направлено 4 580 млн манатов или на 21,1% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 25,8%, в ненефтегазовый сектор - на 18,5%.

В структуре потраченных средств 2 620,2 3 млн манатов или 57,2% пришлись на сферу производства продукции, 1 702,5 млн манатов или 37,2% - на сферы услуг, а 257,3 млн манатов или 5,6% - на строительство жилых домов.

Внутренние средства составили 3 344 млн манатов или 73%, 3 252 млн манатов или 71% потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 47,1%, бюджетных средств - 36,7%, личных средств населения - 6,8%, прочих средств – 5,7%, банковских кредитов – 3,7%.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan's economy up by 21%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 21 % artıb

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