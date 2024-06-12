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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 11%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 11% В январе-мае этого года в основной капитал Азербайджана инвестировано 6 млрд 640,9 млн манатов, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.
Финансы
12 июня 2024 г. 15:53
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 11%

В январе-мае этого года в основной капитал Азербайджана инвестировано 6 млрд 640,9 млн манатов, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились на 9,2%, а в ненефтегазовый - на 12,1%.

За 5 месяцев 3 млрд 623,3 млн манатов или 54,6% инвестиций направлены в производственную сферу, 2 млрд 379,1 млн манатов или 35,8 % - в сферу обслуживания, 638,5 млн манатов или 9,6 % - на строительство жилых домов.

За отчетный период 5 млрд 386,9 млн манатов или 81,1% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции, 4 млрд 644 млн манатов или 69,9% были направлены на строительно-монтажные работы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 11 % artıb

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