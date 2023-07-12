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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 10%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 10% В январе-июне этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 148,3 млн манатов, или на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
12 июля 2023 г. 13:08
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 10%

В январе-июне этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 148,3 млн манатов, или на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 21,4%, в ненефтегазовый сектор - на 4,2%.

Из средств, использованных за отчетный период, 4 322,9 млн манатов, или 60,5%, были потрачены на сферы производства продукции, 2 426,6 млн манатов, или 33,9% - на сферы услуг, 398,8 млн манатов или 5,6% - на строительство жилых домов.

За полгода из средств, направленных в основной капитал, внутренние средства составили 5 208,9 млн манатов или 72,9%, 5 048,7 млн. манатов или 70,6%, были потрачены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.

В общей стоимости средств, направленных в основной капитал, собственные средства предприятий и организаций составили 48,6%, бюджетные средства - 33,8%, личные средства населения - 7,2%, банковские кредиты - 3,4%, прочие средства - 7%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 10 % artıb

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