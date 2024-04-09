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Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 4% с начала года

Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 4% с начала года
Финансы
9 апреля 2024 г. 13:12
Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 4% с начала года

В Азербайджане в основной капитал направлено 3 млрд 809,2 млн манатов инвестиций в январе-марте этого года, что на 4% больше в годовом выражении.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, за отчетный период инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 2,7%, а в ненефтегазовый сектор - на 4,8%.

В структуре потраченных инвестиций 2 млрд 122,6 млн манатов или 55,7% направлены в сферу производства продукции, 1 млрд 453,1 млн манатов или 38,2% - в сферу услуг, 233,5 млн манатов или 6,1% - на строительство жилых домов.

За этот период внутренние средства составили 3 млрд 024,8 млн манатов или 79,4% всех инвестиций в основной капитал, 2 млрд 681,9 млн манатов или 70,4% были направлены на выполнение строительно-монтажных работ.

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Версия на английском языке Investment in Azerbaijan's economy up by 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 4 % artıb

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