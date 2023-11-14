Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 17%

В январе-октябре текущего года в основной капитал в Азербайджане были направлены средства в размере 14 млрд 258 млн манатов или на 17,1% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

В январе-октябре текущего года в основной капитал в Азербайджане были направлены средства в размере 14 млрд 258 млн манатов или на 17,1% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

За последний год объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 20,4%, а объем средств, направленных в ненефтегазовый сектор, - на 15,4%.

За десять месяцев этого года 8 млрд 414,6 млн манатов (59%) использованных средств были потрачены на сферу производства продукции, 5 млрд 108 млн манатов (35,8%) - сферу обслуживания, 735,4 млн манатов (5,2%) - на строительство жилых домов.