Инвестиции в экономику Азербайджана сократились примерно на 5%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились примерно на 5%

В январе-апреле этого года в основной капитал Азербайджана было направлено 5 млрд 69,3 млн манатов, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год инвестиции, направленные в нефтегазовый сектор, сократились на 22,7%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор увеличились на 5,3%.

За 4 месяца 2 млрд 578,8 млн манатов или 50,9% использованных инвестиций были направлены в сферы производства продукции, 1 млрд 627,6 млн манатов или 32,1% - в сферы услуг, 862,9 млн манатов или 17% - на строительство жилых домов.

В отчетный период внутренние инвестиции составили 3 млрд 772,4 млн манатов или 74,4% от общего объема инвестиций в основной капитал, а 3 млрд 969,3 млн манатов или 78,3% были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.