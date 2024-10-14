Инвестиции в экономику Азербайджана сократились почти на 4%

В январе-сентябре 2024 года в основной капитал были направлены инвестиции на сумму 12 млрд 711,1 млн манатов, что на 3,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В январе-сентябре 2024 года в основной капитал были направлены инвестиции на сумму 12 млрд 711,1 млн манатов, что на 3,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,4%, а в ненефтегазовый - на 1,6%.

6 млрд 302 млн манатов или 49,6% использованных за отчетный период инвестиций пришлось на производственные сферы, 4 млрд 743,8 млн манатов или 37,3% - на сферы обслуживания, 1 млрд 665,3 млн манатов или 13,1% - на строительство жилых домов.

Внутренние инвестиции составили 10 млрд 578,7 млн манатов (83,2%) от общего объема инвестиций в основной капитал, 9 млрд 193 млн манатов (72,3%) инвестиций в основной капитал были непосредственно направлены на строительно-монтажные работы.