Инвестиции в экономику Азербайджана сократились почти на 1%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились почти на 1%

За январь–май 2025 года в основной капитал Азербайджана было вложено 6 млрд 694,6 млн манатов, что на 0,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, за отчетный период инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 21,9%, тогда как вложения в ненефтяной сектор увеличились на 11,7%.

Половина инвестиций — 3,363 млрд манатов — была направлена на производство, треть — 2,236 млрд манатов — на сферу услуг. Еще 1,094 млрд манатов составили вложения в строительство жилья.

В структуре инвестиций 75,4% пришлись на внутренние источники, а 78,1% — на строительно-монтажные работы.