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Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 5%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 5% В январе-апреле этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 3 678 млн манатов или на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
16 мая 2022 г. 15:37
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 5%

В январе-апреле этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 3 678 млн манатов или на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 29,9%, а в ненефтегазовый сектор выросли на 17,9%.

В структуре инвестиций 2 077,5 млн манатов или 56,5% пришлось на сферу производства продукции, 1 370,3 млн манатов или 37,2% - на сферу услуг, 230,2 млн манатов или 6,3% - на строительство жилых домов.

Из направленных в основной капитал средств 2 689,6 млн манатов или 73,1% составили внутренние средства, 2 725,4 млн манатов или 74,1% были потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 52,8%, бюджетные средства – 34,0 %, банковские кредиты – 1,6%, личные средства населения – 7,4%, прочие средства – 4,2%.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan’s economy down 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 5%-dən çox azalıb

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