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Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 9%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 9% За отчетный период инвестиции в нефтегозовый сектор снизились на 0,7%, ненефтегазовый – на 15,2%
Финансы
17 мая 2021 г. 12:59
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 9%

В январе-апреле этого года объем средств, направленных в основной капитал в Азербайджане, составил 3 752,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период инвестиции в нефтегозовый сектор снизились на 0,7%, ненефтегазовый – на 15,2%.

В структуре общих инвестиций 72,5% (2 722,5 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 19,4% (726,3 млн манатов) - объектов сферы услуг, 8,1% (304 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 2 132,6 млн манатов или 56,8% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 2 722,9 млн манатов или 72,6% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 64,7%, банковских кредитов – 15,6%, личных средств населения – 6,8%, прочих средств – 7,2%, бюджетных средств – 5,7%.

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