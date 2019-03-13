Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 9%

В январе-феврале текущего года на развитие экономической и социальной сфер из всех финансовых источников в основной капитал направлено 1 711,2 млн манатов, что на 9,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, снижение связано с сокращением инвестиций в нефтяной сектор.

Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана увеличились на 2%, в том числе в ненефтяную промышленность – на 24,4%.

На строительно-монтажные работы потрачено 69,6% общего объема инвестиций. На строительство производственных объектов израсходовано 60,3%, объектов сферы услуг – 30,5%, жилых домов общей площадью 252,1 тыс. кв. м – 9,2% потраченных средств.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 68,1% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 66,3%, бюджетных средств – 22%, банковских кредитов – 4,6%, личных средств населения – 6,1%, средств внебюджетных фондов – 0,7%, иных средств – 0,3%.