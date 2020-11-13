Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2%

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 11,7%, инвестиции в ненефтяной сектор сократились на 9,9%

В январе-октябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11 540,2 млн манатов или на 2,1% меньше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 11,7%, инвестиции в ненефтяной сектор сократились на 9,9%.

В структуре общих инвестиций 65,8% (7 598,1 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 25% (2 884,6 млн манатов) - объектов сферы услуг, 9,2% (1 057,5 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 7 390,1 млн манатов или 64% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 7 281,6 млн манатов или 63,1% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 58,3%, бюджетных средств - 24,1%, банковских кредитов - 6,4%, личных средств населения – 6,1%, прочих средств – 3,4%, средств госфондов – 1,7%.