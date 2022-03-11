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Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2% В январе-феврале этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 1 339,7 млн. манатов или на 2,1% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.
Финансы
11 марта 2022 г. 12:17
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2%

В январе-феврале этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 1 339,7 млн. манатов или на 2,1% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 11,2%, а в ненефтегазовый сектор - на 12,1%.

В структуре инвестиций 984,3 млн манатов или 73,5% пришлось на сферу производства продукции, 240,6 млн манатов или 17,9% - на сферу услуг, 114,8 млн манатов или 8,6% - на строительство жилых домов.

Из направленных в основной капитал средств 779,5 млн манатов или 58,2% составили внутренние средства, 815,9 млн манатов или 60,9% были непосредственно потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 75%, бюджетные средства – 10,4%, банковские кредиты – 0,5%, личные средства населения – 9,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 2% azalıb

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