Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 12%

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года на развитие экономической и социальной сфер из всех финансовых источников в основной капитал направлено 10 148,7 млн манатов, что на 11,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, снижение связано с сокращением инвестиций в нефтяной сектор. Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана увеличились на 20,2%, в том числе в ненефтяную промышленность – на 24,4 %.

На строительно-монтажные работы потрачено 69,4% общего объема инвестиций. На строительство производственных объектов израсходовано 69,3%, объектов сферы услуг – 22,4%, жилых домов общей площадью 1503,6 тыс. кв. м – 8,3% потраченных средств.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 60,7% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 51,1%, банковских кредитов – 13,6%, бюджетных средств – 25,7%, личных средств населения – 7%, средств внебюджетных фондов – 1,8%, иных средств – 0,8%.