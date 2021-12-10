О нас
Report Georgia
Аудио новости

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 11%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 11% В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11708,1 млн манатов или на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
10 декабря 2021 г. 12:23
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 11%

В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11708,1 млн манатов или на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,7%, а средства, направляемые в ненефтегазовый сектор, - на 12,9%.

В структуре использованных средств 7740,4 млн манатов или 66,1% пришлось на строительство производственных объектов, 3079,8 млн манатов или 26,3% - объектов сферы услуг, 887,9 млн манатов или 7,6% - жилых домов. Из внутренних источников в основной капитал направлено 7849,2 млн манатов или 67,0% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 7784,4 млн манатов или 66,5% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 54,4%, бюджетные средства – 25,2%, банковские кредиты – 5,9%, личные средства населения – 7,2%, прочие средства – 7,3%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 11% azalıb

Другие новости из категории

Годовая инфляция в Азербайджане превысила 6%
Годовая инфляция в Азербайджане превысила 6%
10 декабря 2021 г. 12:39
ГФСЗ выплатит 22 млн манатов Международному банку Азербайджана и Kapital Bank 
ГФСЗ выплатит 22 млн манатов Международному банку Азербайджана и Kapital Bank 
10 декабря 2021 г. 12:15
Поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы выросли примерно на 10%
Поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы выросли примерно на 10%
10 декабря 2021 г. 12:02
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Глава криптовалютной биржи прогнозирует рост курса биткойна
Глава криптовалютной биржи прогнозирует рост курса биткойна
10 декабря 2021 г. 11:27
Отчисления в бюджет Государственной налоговой службы выросли на 16%
Отчисления в бюджет Государственной налоговой службы выросли на 16%
10 декабря 2021 г. 10:51
Золото дорожает на фоне ослабления курса доллара США
Золото дорожает на фоне ослабления курса доллара США
10 декабря 2021 г. 10:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2021)
10 декабря 2021 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2021)
10 декабря 2021 г. 09:35
Премьер-министр: Мы благодарны Азербайджану за поддержку Беларуси и белорусского народа
Премьер-министр: Мы благодарны Азербайджану за поддержку Беларуси и белорусского народа
9 декабря 2021 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi