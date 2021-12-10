Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 11%

В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11708,1 млн манатов или на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11708,1 млн манатов или на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,7%, а средства, направляемые в ненефтегазовый сектор, - на 12,9%.

В структуре использованных средств 7740,4 млн манатов или 66,1% пришлось на строительство производственных объектов, 3079,8 млн манатов или 26,3% - объектов сферы услуг, 887,9 млн манатов или 7,6% - жилых домов. Из внутренних источников в основной капитал направлено 7849,2 млн манатов или 67,0% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 7784,4 млн манатов или 66,5% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 54,4%, бюджетные средства – 25,2%, банковские кредиты – 5,9%, личные средства населения – 7,2%, прочие средства – 7,3%.