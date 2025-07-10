Капвложения в экономику Азербайджана в I полугодии снизились незначительно

12:25 В январе-июне этого года в основной капитал Азербайджана было направлено инвестиций на сумму 8073,5 миллиона манатов, что на 0,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в январе-июне этого года составили 8 млрд 73,5 млн манатов, что на 0,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 23,8%, а в ненефтегазовый сектор - увеличился на 13,5%.

За 6 месяцев 4 млрд 67,9 млн манатов или 50,4% использованных инвестиций были направлены в сферы производства продукции, 2 млрд 672 млн манатов (33,1%) - в сферы услуг, а 1 млрд 333,6 млн манатов (16,5%) - на строительство жилых домов.

Внутренние инвестиции составили 6 млрд 70 млн манатов или 75,2% от общего объема инвестиций в основной капитал.

6 млрд 314,3 млн манатов или 78,2% инвестиций, направленных в основной капитал, были непосредственно использованы на выполнение строительно-монтажных работ.