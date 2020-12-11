Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 4%

Из внутренних источников в основной капитал направлено 8 130,5 млн манатов или 63,9% общих инвестиций

В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 12 716,6 млн манатов, или на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В структуре общих инвестиций 65,9% (8 374,4 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 25% (3 185,0 млн манатов) - объектов сферы услуг, 9,1% (1 157,2 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 8 130,5 млн манатов или 63,9% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 7 958,2 млн манатов или 62,6% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 57,9%, бюджетных средств - 24,2%, банковских кредитов - 6,8%, личных средств населения – 6,2%, прочих средств – 3,3%, средств госфондов – 1,6%.