О нас
Report Georgia
Аудио новости

Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 4%

Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 4% Из внутренних источников в основной капитал направлено 8 130,5 млн манатов или 63,9% общих инвестиций
Финансы
11 декабря 2020 г. 13:26
Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 4%

В январе-ноябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 12 716,6 млн манатов, или на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В структуре общих инвестиций 65,9% (8 374,4 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 25% (3 185,0 млн манатов) - объектов сферы услуг, 9,1% (1 157,2 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 8 130,5 млн манатов или 63,9% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 7 958,2 млн манатов или 62,6% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 57,9%, бюджетных средств - 24,2%, банковских кредитов - 6,8%, личных средств населения – 6,2%, прочих средств – 3,3%, средств госфондов – 1,6%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 4% azalıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
7 декабря 2020 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi