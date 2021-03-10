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Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 32%

Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 32% В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 74%
Финансы
10 марта 2021 г. 12:48
Инвестиции в экономику Азербайджана снизились на 32%

В январе-феврале этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 1 338,4 млн манатов или на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 13,5%, а в ненефтяной сектор - на 49%.

В структуре общих инвестиций 80% (1 071,2 млн манатов) пришлось на строительство производственных объектов, 11% (146,8 млн манатов) - объектов сферы услуг, 9% (120,4 млн манатов) - жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 678,4 млн манатов или 50,7% общих инвестиций, на строительно-монтажные работы израсходовано 1 143,1 млн манатов или 85,4% средств.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 74%, банковских кредитов – 9,7%, личных средств населения – 9,1%, прочих средств – 3,8%, бюджетных средств – 3,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 32% azalıb

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