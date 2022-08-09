О нас

Инвестиции в экономику Азербайджана незначительно увеличились

Инвестиции в экономику Азербайджана незначительно увеличились В январе-июле текущего года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 301,7 млн манатов, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
9 августа 2022 г. 12:33
Инвестиции в экономику Азербайджана незначительно увеличились

В январе-июле текущего года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 301,7 млн манатов, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 15,5%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор увеличились на 12,5%.

4 492,6 млн манатов или 61,5% средств, использованных в отчетном периоде, были направлены в сферы производства продукции, 2 355,5 млн манатов или 32,3% - в сферы обслуживания, 453,6 млн манатов или 6,2% - на строительство жилых домов.

За семь месяцев 5 427,8 млн манатов или 74,3% средств, направленных в капитал, составили внутренние средства, 5 174,9 млн манатов или 70,9% были израсходованы непосредственно на строительно-монтажные работы.

Средства предприятий и организаций составили 54,4%, бюджетные средства - 29,6%, личные средства населения - 7,8%, прочие средства - 5%, кредиты банков - 3,2%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Investment in Azerbaijan's economy ups slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu cüzi artıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
9 августа 2022 г. 12:32
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi