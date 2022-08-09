Инвестиции в экономику Азербайджана незначительно увеличились

В январе-июле текущего года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 301,7 млн манатов, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года в основной капитал в Азербайджане было направлено 7 301,7 млн манатов, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовал Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 15,5%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор увеличились на 12,5%.

4 492,6 млн манатов или 61,5% средств, использованных в отчетном периоде, были направлены в сферы производства продукции, 2 355,5 млн манатов или 32,3% - в сферы обслуживания, 453,6 млн манатов или 6,2% - на строительство жилых домов.

За семь месяцев 5 427,8 млн манатов или 74,3% средств, направленных в капитал, составили внутренние средства, 5 174,9 млн манатов или 70,9% были израсходованы непосредственно на строительно-монтажные работы.

Средства предприятий и организаций составили 54,4%, бюджетные средства - 29,6%, личные средства населения - 7,8%, прочие средства - 5%, кредиты банков - 3,2%.