Инвестиции в американские ETF побили исторический рекорд

В 2021 году инвесторы вложили в биржевые фонды США (ETF) свыше 600 млрд долларов, что можно считать новым рекордом

В 2021 году инвесторы вложили в биржевые фонды США (ETF) свыше 600 млрд долларов, что можно считать новым рекордом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Объем инвестиций в течение 8 месяцев этого года значительно превысил показатель за весь 2020 год в 497 млрд долларов - предыдущий исторический максимум.

Созданные свыше 30 лет назад ETF обрели популярность после финансового кризиса 2008 года. Новым витком интереса к биржевым фондам стала пандемия коронавируса.

Так, всего за год объем активов американских фондов вырос с 3,7 трлн до 6,6 трлн долларов США. При том, что из фондов взаимных инвестиций, наоборот, был зафиксирован отток в 506 млрд долларов.

Инвесторы давно искали более дешевые и простые инвесторы. Агентство отмечает, что переход на ETF среди участников рынка можно считать кардинальным изменением формата инвестирований, своего рода революцией, которая сопоставима по значимости, например, с переходом от компакт-дисков к цифровым файлам и стриминг-сервисам.