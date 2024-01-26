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Инвестиции населения Азербайджана в фондовый рынок будут доведены до 1 млрд манатов

Инвестиции населения Азербайджана в фондовый рынок будут доведены до 1 млрд манатов В Азербайджане планируется увеличить инвестиции населения в рынок капитала с нынешнего показателя в 150 млн манатов до 1 млрд манатов.
Финансы
26 января 2024 г. 12:09
Инвестиции населения Азербайджана в фондовый рынок будут доведены до 1 млрд манатов

В Азербайджане планируется увеличить инвестиции населения в рынок капитала с нынешнего показателя в 150 млн манатов до 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, комментируя утвержденную сегодня "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

"Стратегия по рынкам капитала с высоким потенциалом развития направлена на повышение роли рынков капитала в финансовой системе нашей страны и содействие экономическому развитию. Основные стратегические цели по рынкам капитала включают развитие рыночной инфраструктуры, укрепление доверия к рынку и его устойчивости, расширение возможностей выхода на рынок и ассортимента инвестиционных инструментов. Кроме того, в стратегии предусмотрено увеличение доли вероятного потенциала рынков капитала в ненефтяном ВВП с текущих 10% до 14%, формирование эффективных рамок контроля", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani population's investment in capital market to be neared $0.6B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin fond bazarına yatırımı 1 milyard manata çatdırılacaq

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