​Инвестиции Госнефтефонда в австралийский доллар обесцениваются

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) в австралийский доллар на сегодняшний день обесценились на 65,148 млн. долларов США или 31,7%.

Как сообщает Report, по сравнению с началом 2015 года эти инвестиции обесценились на 14,18% или 23,174 млн. долларов, а только в августе потери составили 3,96% или 5,782 млн. долларов.

Отметим, что в целях диверсификации валютных резервов ГНФАР в июле 2012 года инвестировал 200 млн. австралийских долларов в государственные облигации Австралии. На 4 июля 2012 года курс австралийского доллара был равен 1,02688 долларам США. На 1 января текущего года курс составил 1 AUD = 0,81701 USD, на 1 сентября - 0,70114 USD.

Напомним, что 1 сентября австралийский доллар снизился по отношению к доллару США до 6-летнего минимума. Так, самый низкий курс зафиксирован в 2008 году на отметке 0,63496 USD.

Отметим, что согласно отчету ГНФАР, активы Фонда на 1 июля 2012 года составили 32,666 млрд. долларов США, на 1 января текущего года - 37,104 млрд. долларов, на 1 июля текущего года - 35,783 млрд. долларов.

Согласно "Правилам хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР", утвержденным указом президента Азербайджана от 19 июня 2001 года, инвестиционный портфель фонда может быть размещен в валютах стран "семерки" (США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады и Японии), стран, входящих в Европейский валютный союз, России и Турции, а также в активах, выраженных в валютах стран с кредитным рейтингом не ниже "A" (S&P, Fitch) и "A2" (Moody`s) по долгосрочным обязательствам.

Базовой валютой инвестиционного портфеля Госнефтефонда определен доллар США. В совокупном объеме инвестиционного портфеля 50% может быть размещено в долларах США, 35% - в евро, 5% - в английских фунтах стерлингах, остальные 10% - в других валютах, утвержденных данным указом.

На 1 июля текущего года общий объем инвестиционного портфеля ГНФАР составил 35 726,2 млн. долларов. Из них 50,1% размещено в долларах, 34% - в евро, 5,1% - фунтах стерлингах, 1,4% - китайских юанях, 1,1% - турецких лирах, 0,6% - австралийских долларах, 1,8% - российских рублях, 1,2% - корейских вонах, 1,5% - других валютах. В золото инвестировано 3,2% или 1,4 млн. долларов общего объема портфеля.