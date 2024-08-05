Инвестиции Фонда возрождения Карабаха в долговые ценные бумаги выросли на 50%

По состоянию на 1 января этого года инвестиции Фонда возрождения Карабаха в долговые ценные бумаги составили 990,824 млн манатов, что на 49,5% больше, чем на 1 января прошлого года.

По состоянию на 1 января этого года инвестиции Фонда возрождения Карабаха в долговые ценные бумаги составили 990,824 млн манатов, что на 49,5% больше, чем на 1 января прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда.

67,9% инвестиций фонда в долговые ценные бумаги, или 672,871 млн манатов, были долгосрочными (на 3,2% больше, чем год назад), а 32,1%, или 317,953 млн манатов - краткосрочными (в 30,2 раза больше).

За год доля инвестиций фонда в долговые ценные бумаги в его активах выросла на 13,6 процентных пункта, с 53,5% до 67,1%.