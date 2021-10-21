Инвестхолдинг Азербайджана и фонд "Самрук-Казына" будут сотрудничать

Делегация во главе с генеральным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым совершила рабочий визит в Казахстан.

Делегация во главе с генеральным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым совершила рабочий визит в Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на холдинг.

В рамках визита делегация встретилась с руководством Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, инфраструктурной и других сферах, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.

После обсуждений и консультаций между двумя структурами был подписан Меморандум о сотрудничестве. Р.Алиханов отметил, что документ сыграет решающую роль в дальнейшем укреплении связей между двумя странами, а взаимные усилия принесут свои плоды.

Генеральный директор "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сказал, что взаимное сотрудничество будет углубляться и развиваться: "Подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве предполагает переход к качественно новому сотрудничеству между обеими организациями и обеспечит экономический рост наших стран".

В рамках визита азербайджанская делегация также встретилась с руководством Национального управляющего холдинга Казахстана "Baiterek", обсудила вопросы сотрудничества в финансовых секторах.