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Инвестхолдинг Азербайджана и фонд "Самрук-Казына" будут сотрудничать

Инвестхолдинг Азербайджана и фонд "Самрук-Казына" будут сотрудничать Делегация во главе с генеральным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым совершила рабочий визит в Казахстан.
Финансы
21 октября 2021 г. 15:14
Инвестхолдинг Азербайджана и фонд Самрук-Казына будут сотрудничать

Делегация во главе с генеральным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым совершила рабочий визит в Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на холдинг.

В рамках визита делегация встретилась с руководством Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, инфраструктурной и других сферах, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.

После обсуждений и консультаций между двумя структурами был подписан Меморандум о сотрудничестве. Р.Алиханов отметил, что документ сыграет решающую роль в дальнейшем укреплении связей между двумя странами, а взаимные усилия принесут свои плоды.

Генеральный директор "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сказал, что взаимное сотрудничество будет углубляться и развиваться: "Подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве предполагает переход к качественно новому сотрудничеству между обеими организациями и обеспечит экономический рост наших стран".

В рамках визита азербайджанская делегация также встретилась с руководством Национального управляющего холдинга Казахстана "Baiterek", обсудила вопросы сотрудничества в финансовых секторах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Investment Holding, Kazakh National Welfare Fund sign memorandum of cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İnvestisiya Holdinqi və Qazaxıstanın Milli Rifah Fondu əməkdaşlıq edəcək

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