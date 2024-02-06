"InvestAz Asset Management" выдана новая лицензия

Центральный банк Азербайджана выдал новую лицензию ООО "InvestAz Asset Management", занимающемуся управлением инвестиционными фондами.

Центральный банк Азербайджана выдал новую лицензию ООО "InvestAz Asset Management", занимающемуся управлением инвестиционными фондами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, таким образом, число компаний, управляющих инвестиционными фондами в стране, снова достигло 2. В настоящее время лицензию в этой сфере также имеет ООО "AzFinance Asset Management".

Напомним, что "InvestAz Asset Management" было создано в 2013 году ЗАО "Инвестиционная компания Инвест-аз". Его уставный капитал составляет 300 тысяч манатов, а законным представителем является Шахрияр Агазейнал оглу Гурбанзаде, являющийся также законным представителем инвестиционной компании-учредителя.

27 августа 2013 года "InvestAZ Asset Management" получила 5-летнюю лицензию на управление активами на рынке ценных бумаг от тогдашнего Государственного комитета по ценным бумагам, но не осуществляла никакой деятельности, связанной с этой лицензией. Срок действия лицензии истек в 2018 году. Компания не подавала заявку на повторную лицензию, так как заморозила свою деятельность, однако вернулась на рынок после 6-летнего перерыва.