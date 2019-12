Глава AIDA: Статус страны-донора открывает для Азербайджана на международной арене новые перспективы и возможности - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с руководителем Агентства помощи международному развитию (AIDA) при Министерстве иностранных дел Азербайджана Сеймуром Фаталиевым

- Несколько слов об идее создания Агентства и его основных приоритетах.

- Как известно, в современном мире гуманитарная деятельность, наряду с вполне естественным человеческим состраданием, несёт в себе также немаловажную линию внешней политики каждого государства. Путём оказания гуманитарной помощи выражается солидарность, единство и сострадание стороне, столкнувшейся с различного рода катаклизмами, что в результате обязательно содействует укреплению и международной стабильности в целом. Поэтому, в целях обеспечения необходимыми средствами реагирования на различные кризисные ситуации Азербайджан, обозначив очередной этап своей приверженности гуманитарной деятельности путем принятия новой гуманитарной стратегии, в сентябре 2011 года в рамках Министерства иностранных дел учредил Агентство помощи международному развитию (Azerbaijan International Development Agency (AIDA)).

Приоритетом деятельности Агентства является своевременное и правильное реагирование на основные потребности нуждающейся стороны, такие как обеспечение питьевой водой, продуктами питания, лекарственными препаратами, санитарными принадлежностями, медицинским обслуживанием, временным жильём и прочими необходимыми средствами. Ибо само понятие «гуманитарная помощь», прежде всего, означает сохранение самой главной ценности - жизни, равно как и достоинства населения (как отдельно взятой местности, так, зачастую, и всей страны), столкнувшегося с кризисной ситуацией, пострадавшего от различного рода природной или гуманитарной катастрофы.

- Долгие годы Азербайджан был получателем внешней помощи, а теперь, наконец, мы имеем возможность внести свой вклад в дело поддержки и развития других стран, оказывая им помощь. Почему Азербайджан заинтересован в оказании помощи во благо развития других стран?

- Динамичное экономическое развитие нашей страны в последние десятилетия позволило нам - бывшему до недавнего времени реципиенту международной помощи - превратиться в страну-донора. Именно этот статус Азербайджана на международной арене, открывает для страны новые перспективы и возможности.

Действительно, какой ещё стране, как не Азербайджану, не знать, что такое гуманитарная помощь, какую важную миссию она собой представляет. Столкнувшись с серьёзными проблемами в самом начале своей новейшей истории, ведя навязанную войну на своей территории, познав ужасы оккупации собственных земель, решая проблемы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, наша страна, являясь молодым и слабым образованием, нуждалась в помощи со стороны. Во многих регионах Азербайджана экстренно создавались лагеря беженцев, содержать которые самостоятельно в те сложные годы не представлялось возможным. Из ряда стран к нам поступала посильная гуманитарная помощь… Сегодня, по истечении многих лет, можно уверенно признаться, что непростые события тех лет позволили нам на собственной практике накопить колоссальный опыт. Невзирая на всевозможные трудности и проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан после восстановления своей независимости в 1991-м году, на нынешний исторический момент - это современное процветающее государство. Еще совсем недавно принимающий гуманитарную помощь от других стран Азербайджан превратился в сильное государство, умело выступающее в качестве страны-донора, оказывающее необходимую гуманитарную помощь и экономическую поддержку нуждающимся странам.

Азербайджан регулярно оказывает гуманитарную помощь многим нуждающимся государствам, оказавшимся один на один с чрезвычайными ситуациями. С 2011–го года целый ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки получили такую помощь. Кстати, в число тех, которым оказывалась помощь, входят и европейские страны. В 2014-м году Сербии и Боснии и Герцеговине тоже была направлена гуманитарная помощь. Тогда в этих странах целые регионы оказались затопленными в результате продолжительных ливневых дождей. Особо сложная ситуация наблюдалась в Боснии и Герцеговине, где приходилось эвакуировать и обеспечивать всем необходимым отдельные населённые пункты, в которых в результате наводнения вскрылись подзабытые зверства балканской войны 1992 - 1995-го годов – братские могилы и минные поля.

За время своего существования наше Агентство разработало и претворило в жизнь целый ряд проектов непосредственно на африканском континенте. К примеру, в некоторых странах AIDA содействовало в оказании помощи в борьбе с глазными заболеваниями (азербайджанские офтальмологи из Национального центра им. Зарифы Алиевой в рамках специальной программы участвовали в обеспечении бесплатного медицинского обследования и в случае необходимости, проводили бесплатные операции для устранения катаракты или глаукомы). Одновременно они обучали местных врачей-офтальмологов, чем создавали внутренний потенциал для продолжения подобных операций ими в будущем. Кроме того, Агентство принимало участие и в оказании международной помощи странам Африки в борьбе с новой страшной болезнью – Эболой.

Буквально несколькими днями ранее в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, для ликвидации последствий землетрясения в Албании, произошедшего 26 ноября 2019 года, этой стране была оказана гуманитарная помощь. Координация своевременной доставки помощи, как и в прочих аналогичных случаях, была поручена нашему Агентству.

Современный Азербайджан уверенно нацелен в будущее. Под руководством Президента Ильхама Алиева наша экономика в последние десятилетия развивалась большими темпами. Мы достигли того уровня развития, когда возможно начинать не только генерировать крупные региональные инвестиционные проекты, а оказывать помощь бедным и нуждающимся странам. И этот фактор - один из главных приоритетов внешней политики нашего государства. Целью же предоставления помощи зарубежным странам является укрепление международного сотрудничества во всех сферах.

- Азербайджан наряду с решением проблем свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в своей стране также оказывает помощь беженцам и вынужденным переселенцам в других странах. Как воспринимается такая политика со стороны мирового сообщества?

- Только в 2019-м году Азербайджан предоставил финансовую помощь беженцам из Йемена, где 24 миллиона человек, что составляет без малого 80% населения, испытывало необходимость в срочной гуманитарной помощи. В ответ на обращение Верховного Комиссара ООН наша страна выделила финансовые средства на оказание помощи беженцам из Бурунди, пострадавшим от кризиса в стране. Эти средства были направлены на обеспечение гуманитарных потребностей первой необходимости беженцам, разместившимся в Танзании, Конго, Руанде и Уганде, и поощрение их усилий к возвращению в свою страну и дальнейшей реинтеграции в общество.

Человеческий фактор в нашей стране, благодаря продуманной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и претворяемой в жизнь стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, всегда рассматривался и продолжает рассматриваться как основной фактор развития страны, некий так называемый человеческий капитал. Кстати, именно по этой причине ни один из более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев не остался без должного внимания государства. Каждый из них был обеспечен кровом над головой, необходимой работой, своевременной выплатой пенсией и получением социальных льгот, а подрастающее поколение - бесплатным образованием. Важно, что все они получили медицинское обеспечение и образование за счёт государства. То есть, на сегодняшний день в Азербайджане нет ни одного социально неадаптированного беженца или вынужденного переселенца. И подобная взвешенная и дальновидная политика нашего руководства со стороны зарубежных стран воспринимается не только с живым интересом и должной поддержкой, но и глубоко изучается с целью дальнейшего применения на практике в странах с идентичными проблемами.

- Минуло более 8-ми лет с момента учреждения Агентства помощи международному развитию. Как Вы оцениваете деятельность этой структуры за прошедший период? Какова его значимость для Азербайджана, какие положительные изменения произошли за это время?

- Как было отмечено выше, основной целью Агентства является вклад в устойчивое развитие нуждающихся и развивающихся стран, что способствует достижению политических и экономических целей Азербайджана на мировой арене. С момента учреждения AIDA, мы успешно выполняем взятые на себя непростые обязательства донора, активно участвуем в этом важном и нужном процессе. Азербайджан укрепил за собой имидж страны, которая всегда готова оказать необходимую помощь. И до настоящего времени около 100 стран уже получили эту помощь. Значительно расширилась география стран, принимающих от нас нужную поддержку, а число обращений о получении в дальнейшем помощи постоянно увеличивается.

Наряду с этим, налаживаются партнерские отношения и реализуются совместные проекты с Программой развития ООН (ПРООН), Организацией исламского сотрудничества (ОИС), Исламским банком развития (ИБР) и другими международными организациями и донорскими агентствами. Как страна-донор, Азербайджан всегда протягивает руку помощи нуждающимся странам, способствуя их развитию. Говоря о совместной деятельности, можно было бы отметить проекты, разрабатываемые с турецким Агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) и южнокорейским Агентством международного сотрудничества (KOICA), с которыми у AIDA налажены продуктивные рабочие отношения.

Оказание помощи африканским странам занимает важное место в нашей деятельности, в принципе, фокусирование на «чёрный» континент является приоритетным направлением и для нашей страны. К примеру, правительство Азербайджана посредством нашего Агентства оказало помощь в размере одного миллиона долларов США на борьбу с эпидемией лихорадки в Африке. Разработаны также проекты технической помощи, и мы предоставляем поддержку в области образования и повышения квалификации.

Согласно, соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева, а также в рамках председательствования Азербайджана в 2019 – 2022-х годах в Движении неприсоединения (ДН), уже с 2018-го года ежегодно сорок студентов из стран-членов этой авторитетной международной Организации совместно со студентами из стран ОИС получают образование по разным специальностям. Мы предоставляем полную стипендию для получения ими образования в различных высших учебных заведениях нашей страны. Сегодня этой программой пользуются представители молодежи из 31 государства-участника вышеперечисленных организаций. В обозримом будущем именно эти студенты будут вносить значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и превратятся в наших лоббистов во всём мире.

В 2018-м году стартовал также очень важный проект AIDA, осуществляемый совместно с Университетом ADA по повышению квалификации для дипломатов из развивающихся стран. Ежегодно пятнадцать дипломатов из стран Азии, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы участвуют на этих курсах. К примеру, в текущем году на них приняли участие дипломаты из Аргентины, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Эфиопии, Эквадора, Афганистана, Палестины, Лаоса, Пакистана, Руанды, Сенегала, Сербии, Уругвая, Вьетнама и Йемена. И в дальнейшем мы готовы расширить географию стран-участников.

В 2018-м году при организационной поддержке Агентства в Университете ADA состоялись первая встреча с выпускниками, получившими образование в Азербайджане, а также «круглый стол» на тему «Инвестиции в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию». В мероприятии приняло участие более 60 человек из 25 стран, получивших образование в Азербайджане, а также иностранные студенты, обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях нашей страны, в рамках образовательных программ с выделением грантов для иностранных граждан.

По программе обмена исследователями, организованной Агентством, в 2019-м году в нашей стране побывали представители 13 стран, таких как США, Польша, Южная Корея, Россия, Бразилия, Бангладеш, Шри-Ланка, Вьетнам, Марокко, Индия, Казахстан, Кыргызстан и Пакистан.

В области поддержки здравоохранения также проводится серьёзная работа. Наиболее важным в этом ключе является участие Агентства в международном проекте в африканских странах. Во всем мире насчитывается более 40-а миллиона человек, полностью потерявших зрение и более 300 миллионов потерявших зрение частично. В Африке из-за нехватки офтальмологов и высокой оплаты лечения, не каждый может позволить себе восстановление зрения. Поэтому наше Агентство принимает самое активное участие в этом проекте. На первом этапе осуществления проекта (в 2009 – 2016 годах) при нашей поддержке было обследовано более 300 тысяч человек, и прооперировано более 56 тысяч человек непосредственно в Бенине, Буркина-Фасо, Чаде, Джибути, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Гвинее, Ливане, Мозамбике, Мали и Нигере. В результате 177 местных врачей-офтальмологов прошли специальные практические курсы по повышению квалификации. Второй этап данной программы стартовал в 2017-м году и продлится 5 лет. В рамках этого этапа планируется проведение операций 100 тысячам пациентов, а также обеспечение профилактическим осмотром и оптическими очками более миллиона африканских школ и организация практических курсов офтальмологии для 90 местных врачей.

В целом на сегодняшний день AIDA участвует в следующих программах:

«Альянс по борьбе с предотвратимой слепотой» (Alliance to Fight Avoidable Blindness, AFAB);

«Программа стипендий для исследований» (Visiting Research Fellowship Program, VRFP);

«Программа повышения квалификации для иностранных дипломатов» (Advanced Foreign Service Program for Foreign Diplomats, AFSP);

«Программа образовательных грантов для граждан стран-членов ОИС и ДН (Educational Grant Programs for the citizens of OIC and NAM Members States);

«Международная ассоциация иностранных выпускников Азербайджана» (The international Association of Foreign Alumni of Azerbaijan);

«Создание кафедр, центров и образовательных программ по азербайджановедению в университетах зарубежных стран»;

«Электронная платформа азербайджанского языка для иностранцев».

.Хочется особо отметить тот важный факт, что о деятельности нашего Агентства говорил Президент Ильхам Алиев в своей речи на открытии XVIII Саммита Движения неприсоединения. Он в частности сказал: «Азербайджанское Агентство помощи международному развитию реализует проекты в области сокращения бедности в различных странах, развития науки, культуры, здравоохранения, информационных технологий, рационального использования водных ресурсов, грантовых программ и других сферах». То есть, о нашей работе говорит сам Президент на Саммите второй после Генеральной Ассамблеи ООН международной организации, членами которой являются 120 стран мира. Более высокой оценки деятельности Агентства придумать невозможно.

-В каких направлениях в настоящее время оказывает содействие Азербайджан? Чему отдаётся большее предпочтение - гуманитарной помощи или поддержке развитию?

- Деятельность нашего Агентства осуществляется по двум основным направлениям. Первое направление - это оказание гуманитарной помощи. Второе - поддержка развития.

К оказанию гуманитарной помощи относится предоставление экстренной помощи в случае техногенных катастроф или природных катаклизмов. В этом случае Агентство само оказывает необходимую помощь и участвует в координации помощи задействованных азербайджанских министерств и ведомств.

В случае же с поддержкой развития надо отметить, прежде всего, предоставление стипендий студентам из развивающихся стран. Их готовы принять лучшие вузы Азербайджана. Кстати, студенты получают образование по выбранным ими специальностям. Иностранным студентам, желающим обучаться в Азербайджане, наше Агентство создаёт условия участвовать в специальной стипендиальной программе. Таким образом, уже в недалёком будущем, как уже было отмечено выше, возрастёт число иностранных студентов, получивших образование в нашей стране, и они, прожив у нас несколько лет, заведя друзей, возможно и семью, в дальнейшем будут ещё теплее относиться к Азербайджану, стране, предоставившей им такую возможность. Поэтому стипендиальная программа для Агентства является одной из самых эффективных и важных программ, которую и впредь планируется развивать, и при возможности, расширять географию стран-получателей помощи.

Также оказывается помощь в организации тренингов по повышению квалификации специалистов в областях, в которых Азербайджан имеет значительные достижения и очевидные успехи. Особое место, естественно, занимает нефтяной сектор. И с учётом того, что наша страна имеет огромный опыт в этой сфере, представители развивающихся стран с нефтяным потенциалом проходят курсы повышения квалификации в Азербайджанском Государственном Университете нефти и промышленности.

Другими словами, проекты по оказанию поддержки развитию - это долгосрочные и, как правило, запланированные проекты и в первую очередь они направлены на стимуляцию разнообразных исследовательских, учебных и стипендиальных программ.

- Совсем недавно Азербайджан получил статус участника в Комитете содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР). Какие перспективы этот статус открывает для нашей страны?

- Одним из весомых результатов кропотливой и целенаправленной деятельности, проводимой Агентством, можно с уверенностью считать именно тот факт, что наша страна ещё в 2017-м году получила статус гостя в таком авторитетном международном институте, как Комитет содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития, а буквально через пару лет, уже в 2019-м году стала полноправным участником этой важной структуры. Сразу отмечу, что Азербайджан – это единственная страна на постсоветском пространстве, удостоенная такого внимания.

ОЭСР - это международная межгосударственная Организация экономически развитых стран, признающих принципы свободной рыночной экономики, также известная ещё и как «Клуб развитых стран». ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства государств-членов этой Организации имеют возможность обсуждать, разрабатывать и координировать экономическую и социальную политику, обмениваться опытом, искать способы решения общих проблем и вырабатывать согласованную внутреннюю и внешнюю политику. Основана она была ещё в 1948-м году, как Организация Европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) с целью координации проектов экономической реконструкции Западной Европы после окончания II мировой войны. Позже государства-члены ОЕЭС учредили Организацию экономического сотрудничества и развития, отвечающую уже за координацию политики развитых стран с рыночной экономикой. Таким образом, 14 декабря 1960-го года в Париже представители двадцати европейских стран подписали Конвенцию о преобразовании ОЕЭС в ОЭСР, вступившую в силу 30 сентября 1961-го года (после её ратификации всеми государствами-участниками). В новую Организацию, помимо европейских стран, вошли также Соединённые Штаты Америки и Канада. В последующем происходило поступательное развитие миссии ОЭСР с дальнейшим расширением (в том числе и географическим) её сфер деятельности, целей и задач.

Сегодня деятельность ОЭСР имеет глобальный характер и охватывает широкий спектр экономических и социальных вопросов – от макроэкономики и торговли, до образования, охраны окружающей среды, науки и технических инноваций. И факт принятие нашей страны в столь авторитетную семью является международным признанием правильности внешнеполитического и экономического курса, выбранного руководством Азербайджана. Думаю, совершенно очевидно, что участие нашей страны в работе КСР ОЭСР в статусе полноправного участника будет служить естественному увеличению эффективности донорской деятельности Азербайджана и содействовать укреплению партнерских отношений с ведущими экономиками мира (в Организацию входят все государства Большой Семёрки - G-7), что ещё больше поднимет авторитет Азербайджана на международной арене.

- Каковы дальнейшие планы Агентства помощи международному развитию?

- Агентство и впредь собирается углублять своё сотрудничество с международными структурами, оказывающими поддержку в вопросах помощи и развития. Мы намерены и дальше продолжать активно работать в этой области и взаимодействовать с аналогичными структурами в различных странах. Кстати, пользуясь случаем хотелось бы выразить особую признательность Министерству иностранных дел Азербайджана и лично министру Эльмару Мамедъярову, и поблагодарить его за оказание неоценимой поддержки и постоянное участие в вопросах продвижения различного рода социальных и гуманитарных проектов.

А напоследок отмечу, что современный Азербайджан под руководством нашего Президента Ильхама Алиева уверенно движется в завтрашний день и на правах равноправного партнёра участвует в различных международных проектах. Ряд этих проектов носит гуманитарный характер. Сегодня наша экономика достигла той вершины своего развития, откуда открываются новые возможности продемонстрировать свой гуманизм и протянуть руку помощи нуждающимся во всём мире. А своевременно протягивая руку помощи, мы беззаветно служим обеспечению дела мира, безопасности и процветания на всей планете. Ведь поддержка Агентства помощи международного развития Азербайджана напрямую оказывается людям, чью жизнь оно пытается сделать лучше.