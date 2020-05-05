Волатильность на рынках вызвала рост интереса российских инвесторов к иностранным акциям

Волатильность на мировых биржевых площадках из-за распространения коронавируса вызвала рост интереса российских инвесторов к иностранным активам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в частности, Санкт-Петербургская биржа, проводящая торги ценными бумагами зарубежных эмитентов, зафиксировала практически двукратный рост общего количества сделок за последний месяц.

Общее количество сделок на Санкт-Петербургской бирже в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 89%, до 16,12 млн, сообщили в пресс-службе торговой площадки. Суммарный объем торгов бумагами иностранных компаний на бирже составил рекордные для площадки 9,45 млрд долларов США. Показатель вырос на 45,4% по сравнению с мартом текущего года и в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среднедневной объем торгов в апреле также увеличился - на 52%, до 450,04 млн долларов США.

Лидерами по объему торгов в апреле стали ценные бумаги Tesla, Boeing, Apple, Carnival и Advanced Micro Devices.

Рост клиентской активности стал следствием массового выхода инвесторов из активов и закрытия позиций по маржин колл (требование брокера о довнесении средств на лицевой счет трейдера) после падения глобальных и, в частности, американских площадок, на исторические минимумы в марте, сказал инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Снижение рынков также создало и хорошие предпосылки для возобновления покупок акций, в том числе новыми инвесторами, добавил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "После спада последовала безлимитная программа количественного смягчения ФРС США, что вывело американские биржевые индикаторы на территорию так называемого бычьего рынка. По мере восстановления рынков с минимумов и поступления сигналов на покупку инвесторы приобретали более качественные активы", - отметил он.

Тем не менее, обороты на Санкт-Петербургской бирже могут расти и органическим, не связанным с кризисными явлениями, образом, добавил Тимур Нигматуллин.

"В России торговля на биржах интересует очень небольшой процент населения, однако в последний год мы являемся свидетелями активного прихода на этот рынок тех, кто перестает инвестировать в недвижимость и в банковские вклады. Зачастую такие клиенты инвестируют в облигации, но на какую-то часть своего капитала покупают и акции иностранных компаний, чтобы ослабление рубля, в том числе из-за снижения цен на нефть, не сильно сказывалось на инвестиционных результатах", - сказал эксперт.

В апреле по сравнению с мартом количество активных счетов на Санкт-Петербургской бирже увеличилось на 34,7%, до 235,7 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам превысило 286,7 тыс., увеличившись с марта на 34,6%.

Биржа "Санкт-Петербург" является старейшей российской площадкой по торгам на товарном рынке, рынке ценных бумаг, рынке фьючерсов и опционов. Старт торгов иностранными ценными бумагами состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США. По состоянию на 30 апреля на бирже было зарегистрировано 4,08 млн. клиентских счетов, допущенных к торгам.