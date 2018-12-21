Страховые компании направили на выплаты 13% сборов в сегменте обязательного страхования имущества

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года взносы страховых компаний по обязательному страхованию имущества составили 27 млн 000,3 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 1 млн 701 тыс. манатов или 6,72% превышает показатель за январь-октябрь, и на 2 млн 28,8 тыс. манатов или 8,12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выплаты в данном сегменте в указанном периоде увеличились в месячном сравнении на 325,9 тыс. манатов или 9,92%, до 3 млн 610 тыс. манатов. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года выплаты увеличились на 984,8 тыс. манатов или 37,5%.

За 11 месяцев компании направили на выплаты 13,37% страховых сборов.

В отчетном периоде в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества собрано 270,3 тыс. манатов, выплачено 65 тыс. манатов. В январе-октябре сборы по данному виду страхования увеличились на 8,42%, выплаты не зафиксированы. В годовом сравнении сборы сократились на 1,17%, выплаты возросли в 2,8 раза.