Интерес к облигациям AzerGold проявили 65 инвесторов

На Бакинской фондовой бирже прошел аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ЗАО AzerGold на сумму 20 млн долларов США.

На Бакинской фондовой бирже прошел аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ЗАО AzerGold на сумму 20 млн долларов США.

Об этом Report сообщили на фондовой бирже.

200 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 долларов каждая были предложены инвесторам на конкурентном аукционе в стандартном сегменте рынка. 65 инвесторов подали на аукцион 68 заявок на сумму 21,522 млн долларов, таким образом размещение было завершено.

Ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 36 месяцев. Их годовая доходность составит 6 %. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступает АО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.