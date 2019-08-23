Инвесторы отворачиваются от криптовалюты Facebook

Ранние сторонники криптовалюты Libra — проекта корпорации Facebook — охладевают к ней по мере усиления внимания к еще не запущенной криптовалюте со стороны регулирующих органов разных стран.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом в пятницу со ссылкой на некоторых участников проекта сообщила Financial Times.

Когда в июне Facebook представила свой проект, ее поддержали 28 финансовых и технологических компаний, в том числе обе мировые платежные системы — Visa и MasterCard, компании Uber, Spotify и другие. В рамках созданной Libra Association они пообещали инвестировать в проект как минимум 10 млн долларов. Тем не менее сейчас как минимум два участника проекта заявили FT о том, что подумывают о выходе из него, представитель третьего заметил, что его организация не готова публично поддерживать проект.

Причина — постоянно растущее внимание к Libra регуляторов и политиков из разных стран мира. В отношении проекта уже начато официальное расследование ЕС, которое ведет его антимонопольная комиссия. Кроме того, о возможных проблемах с безопасностью личных данных довольно жестко высказались соответствующие регуляторы Австралии, Великобритании, ЕС и США.

Некоторые основатели Libra Association в связи с этим опасаются, что внимание регуляторов будет привлечено и к их собственной, не имеющей отношения к криптовалютам, деятельности.

«Думаю, для партнеров (проекта.— “Ъ”), не желающих выглядеть нарушителями законодательства, будет сложно поддерживать (Libra)», - цитирует FT представителя одного из партнеров проекта.

Такая позиция, в свою очередь, беспокоит Facebook, которая фактически оказалась единственным публичным сторонником проекта, открытым для критики и надзора. Поэтому отношения между компанией и прочими партнерами проекта становятся, как утверждает FT, все напряженнее. FT отмечает, что ни Facebook, ни Libra Association не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.