Интерес инвесторов к Азербайджану усилился

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе-августе 2016 года составил 5 575,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, это на 24,6% больше соответствующего периода прошлого года.

Доля инвесторов Великобритании, Турции, Малайзии, Швейцарии, России, Ирана, США и Японии составляет 4 848,7 млн. манатов или 87,0% общего объема инвестиций в основной капитал от иностранных компаний и организаций.

Отметим, что за январь-август этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 8 999,1 млн. манатов. Инвестиции в государственный сектор составили 28,6%, негосударственный сектор – 71,4% общего объема инвестиций. Из внутренних источников в основной капитал направлено 38,0% общих инвестиций.