Интерес банков к ценным бумагам увеличился

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 октября текущего года, банки направили в ценные бумаги 3 млрд 366 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Палаты надзора за финансовыми рынками, это на 86,8 млн манатов или 2,65% больше по сравнению с августовским показателем.

Следует отметить, что на 1 октября 2018 года банки выпустили в обращение ценные бумаги в объеме 1 млрд 833,6 млн манатов.