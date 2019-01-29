 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Intel вложит 11 млрд долларов в экономику Израиля

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американская корпорация Intel приняла решение инвестировать около $11 млрд в экономику Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщил в Twitter министр финансов Израиля  Моше Кахлон.

    "Руководство Intel проинформировал нас о решении инвестировать в экономику Израиля еще 40 млрд шекелей, что является беспрецедентным решением, которое, как ожидается, создаст тысячи рабочих мест на юге Израиля", - написал Кахлон.

    У Intel на юге Израиля уже действуют два предприятия. В 2017 году корпорация приобрела израильскую компанию Mobileye, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi