Intel вложит 11 млрд долларов в экономику Израиля

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американская корпорация Intel приняла решение инвестировать около $11 млрд в экономику Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter министр финансов Израиля Моше Кахлон.

"Руководство Intel проинформировал нас о решении инвестировать в экономику Израиля еще 40 млрд шекелей, что является беспрецедентным решением, которое, как ожидается, создаст тысячи рабочих мест на юге Израиля", - написал Кахлон.

У Intel на юге Израиля уже действуют два предприятия. В 2017 году корпорация приобрела израильскую компанию Mobileye, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей.