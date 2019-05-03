В Азербайджане приступает к деятельности Институт налогового омбудсмена

В целях обеспечения более надежной защиты прав налогоплательщиков приказом министра налогов Микаила Джаббарова создан Институт налогового омбудсмена, а советник министра Эльчин Мамедов назначен налоговым омбудсменом.

Как сообщает Report, по этому случаю 3 мая в министерстве налогов состоялся брифинг.

Эльчин Мамедов в ходе брифинга проинформировал участников о создании и деятельности института налогового омбудсмена в Азербайджане на основе существующей международной практики.

Институт призван решать проблемы налогоплательщиков на основании их обращений без вмешательства судебных органов, а также содействовать урегулированию их отношений с налоговыми органами в форме взаимного сотрудничества.

На днях приказом министра налогов утверждено Положение о налоговом омбудсмене, которое определяет направления деятельности, права и обязанности налогового омбудсмена.