Институт банковского омбудсмена в Азербайджане начнет функционировать в сентябре

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Институт банковского омбудсмена при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) начнет функционировать со следующего месяца. Об этом сообщили Report из АБА.

"Обращения будут приниматься на сайте www.bankombudsman.az. В настоящее время технические работы на сайте находятся на стадии завершения. Обращения будут приниматься в электронной форме, через письма и в офисе", - сказали в АБА.

Напомним, что на состоявшемся 14 апреля этого года очередном заседании Президиума АБА утверждены дополнения и изменения в регламент банковского омбудсмена, на эту должность назначен Икрам Гейдар оглу Керимов.

Отметим, что целью создания института финансового омбудсмена является усиление доверия к банкам и урегулирование споров между сторонами без судебного вмешательства. Предполагается, что финансовый омбудсмен будет разбирать споры с суммой требования до 2 тыс. долларов. Помимо этого, пожаловаться омбудсмену можно будет лишь на банки, подписавшие Декларацию о передаче на рассмотрение финансовому омбудсмену споров с участием физических лиц - клиентов финансовой организации.