Посол ЕС: Созданный механизм по торговле с Ираном не направлен против США

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Созданный механизм по торговле с Ираном (INSTEX) не направлен против США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Созданный механизм не направлен против США, он будет работать в соответствии со всеми международными обязательствами и будет в том числе направлен против отмывания незаконно полученных средств и против финансирования терроризма", - сказал дипломат.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.