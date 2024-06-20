Иностранный эксперт: Температура в Азербайджане будет расти быстрее, чем по миру

По прогнозам, температура воздуха в Азербайджане будет повышаться быстрее, чем в среднем по миру.

По прогнозам, температура воздуха в Азербайджане будет повышаться быстрее, чем в среднем по миру.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Гепа Янсен-Клаус на панели "Страхование под влиянием изменения климата" в рамках Азербайджанского международного страхового форума - AIIF-2024 в Баку.

По ее словам, в зависимости от сценария выбросов, до 2090-х годов ожидается повышение температуры на 4,7 градусов.

"Азербайджан считается уязвимым к последствиям изменения климата и занимает 73 место из 181 страны по Глобальному индексу адаптации, подготовленному Университетом Нотр-Дама, (ND Gain Index).

Засуха снизит урожайность, усилит опустынивание и засоление почвы. В то же время повышение температуры увеличит вероятность экстремальных осадков, которые могут привести к наводнениям и оползням", - сказала Янсен-Клаус.