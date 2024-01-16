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Иностранные инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана выросли более чем в 40 раз

Иностранные инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана выросли более чем в 40 раз Объем прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос в 40,4 раза – с 45 млн долларов США в 2003 году до 1 млрд 834 млн долларов США в 2022 году.
Финансы
16 января 2024 г. 14:45
Иностранные инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана выросли более чем в 40 раз

Объем прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос в 40,4 раза – с 45 млн долларов США в 2003 году до 1 млрд 834 млн долларов США в 2022 году.

Как сообщает Report, в 2023 году инвестиции в основной капитал в Азербайджане увеличились в 5,3 раза по сравнению с 2003 годом и составили 20,3 млрд манатов.

С 2004 года по сентябрь 2023 года объем инвестиций в экономику из всех источников составил 318,9 млрд долларов США, из них 197,8 млрд долларов США пришлось на ненефтегазовый сектор. Инвестиции из всех источников в 2022 году составили 17,1 млрд долларов США, увеличившись в 4 раза по сравнению с 2003 годом.

Инвестиции, привлеченные в ненефтегазовый сектор из всех источников в 2022 году, составили 10,6 млрд долларов США, что в 9,5 раза больше, чем в 2003 году.

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Версия на английском языке Foreign direct investments in Azerbaijan’s non-oil and gas sector increase by 40 times
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoruna birbaşa xarici investisiyaların həcmi 40,4 dəfə artıb

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