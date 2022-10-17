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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 5%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 5% В январе-сентябре текущего года в основной капитал было направлено 10 154,4 млн манатов или на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
17 октября 2022 г. 11:38
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 5%

В январе-сентябре текущего года в основной капитал было направлено 10 154,4 млн манатов или на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 13,5%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 18,1%.

В структуре инвестиций 5 993,9 млн манатов или 59% пришлось на сферу производства продукции, 3 500,4 млн манатов или 34,5% - на сферу услуг, 660,1 млн манатов или 6,5% - на строительство жилых домов.

В отчетном периоде 7665,6 млн манатов или 75,5% средств, направленных в основной капитал, составили внутренние средства, 7 359,8 млн манатов или 72,5% - на выполнение строительно-монтажных работ.

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Версия на английском языке Investment in Azerbaijan's economy up nearly 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 5 %-dək artıb

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