Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 5%

В январе-сентябре текущего года в основной капитал было направлено 10 154,4 млн манатов или на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре текущего года в основной капитал было направлено 10 154,4 млн манатов или на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 13,5%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 18,1%.

В структуре инвестиций 5 993,9 млн манатов или 59% пришлось на сферу производства продукции, 3 500,4 млн манатов или 34,5% - на сферу услуг, 660,1 млн манатов или 6,5% - на строительство жилых домов.

В отчетном периоде 7665,6 млн манатов или 75,5% средств, направленных в основной капитал, составили внутренние средства, 7 359,8 млн манатов или 72,5% - на выполнение строительно-монтажных работ.