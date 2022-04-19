Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана сократились почти на 33%

В январе-марте этого года в Азербайджане иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было направлено 764 млн манатов.

В январе-марте этого года в Азербайджане иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было направлено 764 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Сообщается, что это на 32,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году 747,5 млн манатов (97,8%) средств, направляемых в основной капитал за счет средств зарубежных стран и международных организаций, принадлежали инвесторам из Великобритании, США, Японии, Швейцарии, Турции, Норвегии, Малайзии, Индии, России и Ирана.

Отметим, что в январе текущего года иностранные предприятия и организации направили в основной капитал 296,1 млн манатов, в феврале - 264,2 млн манатов, а в марте - 203,8 млн манатов, что на 14,5 %, 15,7% и 2,3 раза меньше по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. Доля средств, направляемых иностранными предприятиями и организациями в основной капитал, в общем объеме инвестиций составила соответственно 45%, 38,7% и 18,5%.