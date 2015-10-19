​Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана резко возросли

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе-сентябре 2015 года составил 4 968,3 млн. манатов, что на 41,3% больше соответствующего периода прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема инвестиций в основной капитал от иностранных компаний и организаций 4 450,6 млн. манатов (89,6%) приходится на долю инвесторов Великобритании, Турции, Норвегии, России, Ирана, США, Японии, Малайзии и Швейцарии.

За январь-сентябрь 2015 года инвестирование в основной капитал из всех финансовых источников на развитие экономических и социальных сфер составило 11 831,2 млн. манатов. Объем средств, инвестированных в основной капитал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,5%. В общем объеме направленных в основной капитал инвестиций средства учреждений и организаций составили 8 209,8 млн. манатов, банковские кредиты - 660,5 млн. манатов, бюджетные средства - 2 211,8 млн. манатов, средства внебюджетных фондов - 210,7 млн. манатов, личные средства населения - 385,1 млн. манатов, остальные средства - 153,3 млн. манатов.