Иностранные инвестиции в Азербайджане выросли на 32%

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе-июне 2016 года составил 4 257,4 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, это на 32,3% больше соответствующего периода прошлого года.

Доля инвесторов Великобритании, Турции, Малайзии, Швейцарии, России, Ирана, США и Японии составляет 3 769,2 млн. манатов или 88,5% общего объема инвестиций в основной капитал от иностранных компаний и организаций.

Отметим, что в этом году из общего объема внешних инвестиций на январь пришлось 629,4 млн. манатов, февраль - 611,7 млн. манатов, март - 734,8 млн. манатов, апрель - 935,1 млн. манатов, май - 544,1 млн. манатов, июнь - 802,3 млн. манатов. Таким образом, инвестиции в июне выросли в месячном исчислении на 47,5%.