Иностранные граждане открыли в Азербайджане более 16 тыс. компаний в этом году

На 1 сентября этого года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 16 382 коммерческих юридических лица с иностранными инвестициями.
Как передает Report, об этом сообщает Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.
Из них 10 982 активны, 4 525 приостановили деятельность, а 875 ликвидированы.
По данным, 35,8% коммерческих юридических лиц с иностранными инвестициями, зарегистрированных в августе, из Турции, 11,6% - Грузии, 10,5% - Ирана, 9,5% - России, 5,3% - Пакистана и 4,2% - Индии.