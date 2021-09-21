Иностранные граждане открыли в Азербайджане более 16 тыс. компаний в этом году

Иностранные граждане открыли в Азербайджане более 16 тыс. компаний в этом году

На 1 сентября этого года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 16 382 коммерческих юридических лица с иностранными инвестициями.

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На 1 сентября этого года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 16 382 коммерческих юридических лица с иностранными инвестициями. Как передает Report, об этом сообщает Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. Из них 10 982 активны, 4 525 приостановили деятельность, а 875 ликвидированы. По данным, 35,8% коммерческих юридических лиц с иностранными инвестициями, зарегистрированных в августе, из Турции, 11,6% - Грузии, 10,5% - Ирана, 9,5% - России, 5,3% - Пакистана и 4,2% - Индии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Foreign citizens establish over 16,000 companies in Azerbaijan this year